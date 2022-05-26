Глава Всемирного банка прогнозирует глобальную рецессию из-за войны в Украине

Война в Украине и ее влияние на цены на питание и энергоносители могут спровоцировать глобальную рецессию. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters.

Малпасс заявил на мероприятии, организованном Торговой палатой США, что экономика Германии, четвертая по величине в мире, уже существенно замедлилась из-за повышения цен на энергоносители, и сказал, что сокращение производства удобрений может ухудшить условия в других странах.

"Когда мы смотрим на мировой ВВП, сейчас сложно увидеть, как мы можем избежать рецессии", - сказал он.

Он сказал, что экономики Украины и России, как ожидается, столкнутся со значительным спадом, в то время как в Европе, Китае и США рост замедлится.

Глава Всемирного банка отметил, что развивающиеся страны пострадали еще сильнее из-за нехватки удобрений, продовольствия и энергоносителей.

"Идея удвоения цен на энергоносители сама по себе может спровоцировать рецессию", - сказал он.