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Глава Всемирного банка прогнозирует глобальную рецессию из-за войны в Украине
08:30 26.05.2022 |
Война в Украине и ее влияние на цены на питание и энергоносители могут спровоцировать глобальную рецессию. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters.
Малпасс заявил на мероприятии, организованном Торговой палатой США, что экономика Германии, четвертая по величине в мире, уже существенно замедлилась из-за повышения цен на энергоносители, и сказал, что сокращение производства удобрений может ухудшить условия в других странах.
"Когда мы смотрим на мировой ВВП, сейчас сложно увидеть, как мы можем избежать рецессии", - сказал он.
Он сказал, что экономики Украины и России, как ожидается, столкнутся со значительным спадом, в то время как в Европе, Китае и США рост замедлится.
Глава Всемирного банка отметил, что развивающиеся страны пострадали еще сильнее из-за нехватки удобрений, продовольствия и энергоносителей.
"Идея удвоения цен на энергоносители сама по себе может спровоцировать рецессию", - сказал он.
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