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В Британии отвергли идею ослабления санкций в обмен на коридор для экспорта урожая из Украины
23:55 25.05.2022 |
Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг идею ослабления санкций в обмен на снятие российской блокады с украинских портов для экспорта урожая.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
На встрече со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес Уоллес сказал, что Россия должна "поступить правильно".
В то же время он приветствовал предложение другим черноморским странам, таким как Турция, сопровождать партии украинского зерна.
Украина ожидает, что урожай этого года составит около 70% от прошлогоднего уровня, поскольку некоторые поля сейчас под контролем России или заминированы.
Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были бы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море - в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России о "коридоре" для украинского урожая в обмен на снятие санкций.
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