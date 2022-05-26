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Дионисий Галикарнасский
В Германии заявили, что ошеломлены обвинениями Польши в невыполнении обещания по танкам
22:48 25.05.2022 |
Правительство Германии отвергло заявления президента Польши Анджея Дуды о нарушении обещания отправить танки взамен тех, которые Польша направила в Украину.
Об этом заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Федеральное правительство ошеломлено, я бы сказал так", - заявил Хебештрайт, отвечая на вопрос о реакции во время пресс-конференции в Берлине.
Во вторник президент Польши обвинил Берлин в невыполнении своего обязательства по отправке новых танков взамен машин, которые Польша отправила Украине, чтобы помочь стране защитить себя в войне против России.
Но Хебештрайт возразил, заявив, что правительство Германии с самого начала ясно дало понять, что оно "должно посмотреть, что мы можем сделать".
"От польской стороны поступила четкая просьба передать Польше самые современные основные боевые танки Leopard 2A7, но проблема в том, что у самого бундесвера есть лишь небольшое количество - около 50 - таких танков", - сказал он, добавив, что, хотя "еще больше находится в стадии производства, они нигде не стоят на стоянке или заводской площадке; они еще должны быть изготовлены".
Хебештрайт сказал, что об этих обстоятельствах было четко сообщено в Варшаву.
"На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что была критика якобы несостоявшихся обменов танками, а вчера президент Польши снова повторил это перед камерой. Мы принимаем это к сведению, но это не делает его более правильным", - сказал он.
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