Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor вышла из всех общих с РФ проектов

Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor объявила, что вышла из всех общих с РФ проектов.

Об этом говорится в заявлении компании от 25 мая.

"27 февраля 2022 года Equinor решила начать процесс выхода из совместных предприятий компании в России.

С тех пор Equinor прекратила все новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила о списании на 1,08 миллиарда долларов на балансе на 31 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Equinor передала свою долю в четырех российских совместных предприятиях "Роснефти" и освобождается от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из проекта "Харьяга".

"Выход из всех совместных предприятий завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России", - заверили в компании.