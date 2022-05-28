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Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины
14:24 25.05.2022 |
Президент России Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Эти территории практически полностью оккупированы российской армией, и их "новые власти" ранее заявляли о намерении присоединиться к России.
Указ Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 25 мая.
Ранее в среду член "главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области области Владимир Рогов, назначенный российскими властями, заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России - "после полного освобождения области от украинских националистов".
"Будущее у Запорожской области может быть только одно - она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал Рогов РИА Новости.
До этого о планах вхождения в состав России говорил "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача - быть субъектом в составе Российской Федерации", - заявил он РИА Новости накануне.
В оккупированных Запорожской и Херсонской областях уже введены бивалютные зоны: там можно расплачиваться и гривнами, и рублями.
В 2019 году Путин подписал указ, позволяющий получать российские паспорта по упрощенной схеме жителям Луганской и Донецкой областей Украины.
В июле прошлого года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей Донбасса, и прогнозировал, что к концу года их число достигнет 2 млн.
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