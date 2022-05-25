Правительство Британии приняло решение о продаже «Челси» Абрамовича

Российский олигарх Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", получил разрешение официального Лондона продать клуб.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France 24.

Правление Премьер-лиги еще во вторник одобрило поглощение футбольного клуба "Челси" консорциумом Тодда Боли/Клирлейко. Однако для завершения продажи необходима была лицензия от правительства Великобритании, которое объявило в среду, что дает "зеленый свет" на предложенное Тоддом Боли приобретение клуба. Ранее Абрамович попал под санкции Британии.

Государственный секретарь по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Надин Доррис заявила, что выдала лицензию на соглашение поздно вечером во вторник, вскоре после того, как она получила одобрение Премьер-лиги.

"Мы довольны, что выручка от продажи не принесет пользы Роману Абрамовичу или другим лицам, попавшим под санкции. Учитывая санкции, которые мы ввели против тех, кто связан с Путиным, и кровавым вторжением в Украину, долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только при новом владельце", - написала Доррис в твиттере.

Чиновники хотели завершить все во вторник, чтобы "Челси" мог уложиться в сроки регистрации на футбольные соревнования следующего сезона.

Абрамович выставил "Челси" на рынок в начале марта, как раз перед тем, как Британия ввела санкции против него после вторжения России в Украину.

Завершение покупки было длительным процессом из-за беспокойства правительства о возможности Абрамовича получить прибыль от продажи.

Покупатели заплатили за "Челси" $3,1 млрд, что сказывается на предыдущем рекорде продаж спортивной команды - $2,4 млрд за бейсбольный New York Mets в 2020 году.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за $187 млн.

Как сообщалось ранее, Португалия заблокировала продажу имения Абрамовича стоимостью 10 млн евро.