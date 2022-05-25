Оппозиция обвинила правительство Шольца в невыполнении обещаний по поставкам оружия

Лидер главной оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц обвинил правительство в сокрытии точной процедуры поставки оружия.

Об этом Мерц сказал во вторник вечером в эфире телеканала Welt, сообщает "Европейская правда"

"Очевидно, что немецкое правительство обещало обмен польскому правительству, но обещания не выполняются", - заявил лидер ХДС Фридрих Мерц.

"Федеральное правительство должно теперь быстро разъяснить, почему оно не выполняет взятые на себя обязательства", - добавил он.

Мерц сослался на заявления президента Польши Анджея Дуды, который сообщил телеканалу, что Берлин пообещал Польше танки "Леопард" вместо существующих польских танков, которые его страна предоставила Украине. "Они не сдержали обещаний. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", - сказал он.

В целом, по словам Дуды, немецкое правительство делает слишком мало, чтобы помочь Украине: "Прежде всего сама Германия должна помочь Украине. Украине действительно очень нужна эта помощь".

На прошлой неделе Германия объявила о так называемом кольцевом обмене с Чехией. Берлин хочет предоставить партнеру по НАТО 15 танков Leopard 2 из промышленных запасов и использовать их для компенсации поставок тяжелого вооружения из Чехии в Украину.