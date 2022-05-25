Финансовые новости
- |
- 25.05.22
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Оппозиция обвинила правительство Шольца в невыполнении обещаний по поставкам оружия
11:22 25.05.2022 |
Лидер главной оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц обвинил правительство в сокрытии точной процедуры поставки оружия.
Об этом Мерц сказал во вторник вечером в эфире телеканала Welt, сообщает "Европейская правда"
"Очевидно, что немецкое правительство обещало обмен польскому правительству, но обещания не выполняются", - заявил лидер ХДС Фридрих Мерц.
"Федеральное правительство должно теперь быстро разъяснить, почему оно не выполняет взятые на себя обязательства", - добавил он.
Мерц сослался на заявления президента Польши Анджея Дуды, который сообщил телеканалу, что Берлин пообещал Польше танки "Леопард" вместо существующих польских танков, которые его страна предоставила Украине. "Они не сдержали обещаний. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", - сказал он.
В целом, по словам Дуды, немецкое правительство делает слишком мало, чтобы помочь Украине: "Прежде всего сама Германия должна помочь Украине. Украине действительно очень нужна эта помощь".
На прошлой неделе Германия объявила о так называемом кольцевом обмене с Чехией. Берлин хочет предоставить партнеру по НАТО 15 танков Leopard 2 из промышленных запасов и использовать их для компенсации поставок тяжелого вооружения из Чехии в Украину.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно
|Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС
|Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки
|Moody's понизило рейтинг Украины до «Caa3» с негативным прогнозом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оппозиция обвинила правительство Шольца в невыполнении обещаний по поставкам оружия
|Спортивный бренд Nike уходит с российского рынка
|Ритейлер Marks & Spencer уходит с российского рынка
|В Евросоюзе заморожено имущество российских олигархов на 10 млрд евро
|ОАЭ возобновили поставки нефти в Европу после двухлетнего перерыва на фоне бойкота российского сырья - Bloomberg
|Украину устраивает политика Китая - Зеленский
Это интересно
|Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн
|Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
|Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade
|Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
|Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства