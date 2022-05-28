Финансовые новости
- |
- 28.05.22
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ритейлер Marks & Spencer уходит с российского рынка
11:02 25.05.2022 |
Британский fashion-ритейлер Marks & Spencer (M&S) уходит с российского рынка.
"M&S - это бизнес, основанный на ценностях, поэтому из-за вторжения в Украину мы остановили поставки в Россию 3 марта. Затем мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в 31 млн фунтов стерлингов, отражающие уход из России и перебои в работе в Украине. К сожалению, наш украинский бизнес был частично закрыт под влиянием войны, и мы работаем с партнером, чтобы возобновить работу, когда это станет возможным", - говорится в сообщении компании.
В РФ и в Украине M&S работает через франчайзингового партнера. Розничные продажи в двух странах в 2021-2022 финансовом году (завершился 2 апреля) составили 102,5 млн фунтов стерлингов, вклад в прибыль до корректировок составил 5,2 млн.
В начале марта ритейлер сообщил, что приостановил отгрузки в российские магазины, которыми управляет компания-франчайзи из Турции.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем ООО "Марка Рус" (оператор магазинов Marks & Spencer в РФ) был нидерландский Retail International Holding B.V. (ему принадлежало 95% долей). В апреле этот пакет перешел турецкой "Марка Магазаджилык Аноним Ширкети". Оставшимися 5% долей владеют два физлица, один из которых - гражданин Турции (гражданство второго не указано).
В 2021 году выручка ООО "Марка Рус" по РСБУ выросла на 38,6%, до 7,65 млрд рублей, чистая прибыль выросла в три раза, до 1,13 млрд рублей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS
|Китай закрыл воздушное пространство для угнанных Россией самолетов
|Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США
|В Литве прошла секретная конференция, где обсуждали сценарии России без Путина – Bild
|Лидеры ЕС на саммите не будут обсуждать эмбарго на российскую нефть
|Швеция и Финляндия не добились прогресса в переговорах с Турцией по членству в НАТО - СМИ
Это интересно
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ