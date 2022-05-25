В Евросоюзе заморожено имущество российских олигархов на 10 млрд евро

Российские олигархи на фоне войны РФ в Украине уже лишились в Евросоюзе яхт, недвижимости и другого имущества на сумму почти в 10 млрд евро, сообщило в среду, 25 мая, агентство dpa со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК). Только 8 апреля стоимость замороженного в ЕС имущества российских олигархов составляла 6,7 млрд евро.

Еврокомиссия 25 мая представит законопроект о конфискации замороженных российских денег с целью использования их для восстановления Украины. "Для этого нам следует использовать любую опцию, в том числе стоимость российского имущество, которое мы заморозили", - заявила накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

После начала российского вторжения в Украину Евросоюз внес в санкционные списки многих российских олигархов, которых обвиняют в поддержке войны. В начале марта в ЕС было создано спецподразделение для усиления сотрудничества стран ЕС в деле выявления имущества российских олигархов. В результате через месяц было заморожено российское имущество на сумму в 29,5 млрд евро, включая средства российских олигархов и Банка России.