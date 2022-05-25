КНДР запустила несколько баллистических ракет

Запуск баллистических ракет, произведенный Северной Кореей со своего восточного побережья в среду, 25 мая, является "провокацией, мириться с которой нельзя". Такое заявление сделал в тот же день министр обороны Японии Нобуо Киси.

Выступая перед журналистами, Киси указал, что первая баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, достигла высоты 550 км и пролетела около 300 км. Вторая ракета достигла высоты 50 км и пролетела около 750 км, добавил он.

По словам главы Минобороны Японии, нельзя исключать, что Северная Корея запустила более двух ракет. Со своей стороны, Южная Корея сообщила, что, по ее данным, с побережья КНДР было запущено три ракеты.

Ракетные испытания КНДР

В последние месяцы Северная Корея, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, провела уже целый ряд испытаний ракет. Соединенные Штаты предупреждают о вероятности того, что Пхеньян может провести и испытания ядерного оружия - впервые с 2017 года.

Между тем президент США Джо Байден 22 мая, находясь с визитом в Японии, заявил, что не беспокоится по поводу новых испытаний вооружений в Северной Корее. "Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают", - заявил тогда американский лидер.