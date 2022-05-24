Британские власти заявляют об отсутствии планов по отправке кораблей в Черное море

Британские власти заявляют, что не рассматривают возможность отправки боевых кораблей в Черное море для содействия выходу судов с зерном из Одессы, заявил во вторник представитель правительства Великобритании.

"Мы продолжим интенсивно работать с нашими международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины. Однако в настоящее время нет планов отправлять британские корабли в Черное море", - приводит его слова газета The Guardian.

Ранее The Times сообщала, что по ее данным Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, по информации этой газеты, обсуждал создание такого "защитного коридора" из Одессы с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Согласно плану, "военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг порта от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции", пишет The Times.

По данным издания, планируется также развернуть в Украине ракеты большой дальности "для сдерживания любых попыток России саботировать коридор".