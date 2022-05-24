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Эрдоган: Премьер Греции Мицотакис для меня больше не существует
16:18 24.05.2022 |
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не признает лидера соседней Греции Кириакоса Мицотакиса и отменяет встречу с ним, назначенную на вторую половину этого года. Эрдоган обвиняет Мицотакиса в деятельности, наносящей Турции вред.
Турецкий лидер считает, что в ходе своего визита в США Мицотакис попытается заблокировать сделку по продаже Турции американских истребителей F-16.
"Для меня больше не существует никого по имени Мицотакис", - сказал Эрдоган журналистам во вторник после заседания кабинета. Он также заявил, что никаких рабочих встреч с греческим лидером больше не будет.
Напряженность между соседями обострилась после того, как на прошлой неделе Кириакос Мицотакис призвал Конгресс США оставить в силе запрет на участие Турции в программе закупок истребителя следующего поколения F-35.
Запрет был введен после того, как в 2019 году Анкара приобрела у России систему ПВО С-400. Однако сейчас администрация Джо Байдена рассматривает возможность его отменить.
Турецкие власти полагают, что Афины настраивают американские власти против Турции и в остальных вопросах, в частности, пытаясь сорвать сделку и по F-16.
Они заявляют, что это нарушение существующего между Афинами и Анкарой соглашения не вовлекать в свои споры третьи страны.
Греция заявила, что не собирается ввязываться в "войну громких заявлений".
НАТО как сдерживающий фактор
Конфликт возник одновременно с конфронтацией Турции с остальными членами НАТО в вопросе вступления в альянс Швеции и Финляндии. Обе страны подали заявки на вступление в альянс, и Анкара - единственный член НАТО, выступающий против.
В среду делегации Швеции и Финляндии проведут в Анкаре переговоры по поводу заявок двух стран на вступление в НАТО.
Турция обвиняет две скандинавские страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.
Подобные обвинения Турция выдвигает и против Греции. Эрдоган заявил, что повторный прием этой страны в северо-атлантический альянс в 1980 году был ошибкой.
Взаимоотношения между Турцией и Грецией всегда были напряженными. Особенно с 1974 года, когда военный конфликт разделил территорию Кипра, и северная часть острова осталась под контролем Анкары.
Следующий серьезный виток произошел в 2020, когда Турция начала разведку газовых месторождений у берегов Северного Кипра.
От открытого конфликта до сих пор страны удерживало общее членство в НАТО.
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