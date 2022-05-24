Германия перейдет на уголь, если Путин перекроет газ

Германия планирует вернуть в эксплуатацию электростанции, работающие на угле и нефти, если Россия прекратит поставки газа. Об этом сообщило Bloomberg.

Указ министра экономики, на проект которого ссылается агентство, будет действовать до 31 марта 2024 года.

Германия имеет в резервах 4,3 ГВт угольной генерации и 1,6 ГВт нефтяной. Немецкие энергетические компании подтвердили, что могут их запустить при необходимости.

Однако с импортом угля в Германию тоже могут возникнуть трудности. Раньше почти 70% потребности Евросоюза в энергетическом угле обеспечивала Россия.

Евросоюз в рамках одного из последних пакетов санкций объявил о планах отказа от российского угля с августа 2022 года.

Поэтому странам Европы придется полагаться на более дорогой уголь из Южно-Африканской Республики или Австралии.