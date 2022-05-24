Объем внешней торговли стран G20 продолжил расти по итогам седьмого квартала кряду - ОЭСР

Увеличение объема международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания в долларовом выражении в первом квартале 2022 года ускорилось по сравнению с предыдущим кварталом. При этом показатель продемонстрировал рост по итогам седьмого квартала подряд, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Экспорт товаров из стран G20 в январе-марте увеличился на 3,6% относительно предыдущих трех месяцев и достиг $4,627 трлн, импорт вырос на 5,8% - до $4,821 трлн.

Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале экспорт повысился на 3,9%, импорт - на 5,7%.

США в первом квартале увеличили экспорт товаров на 2,4% и импорт - на 9,6%, Великобритания, между тем, сократила первый показатель на 1,8%, но увеличила второй на 18,8%. В Европейском союзе объем экспорта повысился на 3%, импорта - на 5%.

При этом Китай нарастил экспорт на 4,7%, импорт - на 0,3%. В Японии показатели выросли на 0,8% и 7% соответственно.

Исходя из предварительных данных, торговля услугами в G20 в январе-марте также увеличилась: экспорт - на 2%, импорт - на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом темпы подъема замедлились по сравнению с повышением показателей соответственно на 6,2% и 3,1% в четвертом квартале прошлого года.

Данные относительно торговли услугами пока доступны только для чуть более половины стран G20.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.