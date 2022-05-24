Европа не успевает принимать прибывающие партии СПГ, газовозы простаивают в очереди в море - Rystad

Исчерпание свободных мощностей для приема сжиженного природного газа в Европе приводит к увеличению времени ожидания разгрузки танкеров СПГ, сокращению судовых мощностей по всему миру, что становится новым фактором роста цены на топливо, отмечают аналитики Rystad Energy.

Эксперты отмечают нехватку свободных мест для разгрузки танкеров и мест для стоянки на терминалах в Северо-Западной Европе, включая Великобританию, при том, что газопроводы из стран-импортеров СПГ в соседние государства уже работают на полную мощность.

Растет время ожидания танкеров на разгрузку, фактически многие суда в открытом море превратились в плавучие хранилища, отмечает Rystad. Это уменьшило количество доступных на рынке судов, приведя к росту чартерных ставок в Атлантике.

Учитывая, что большинство судов на спотовом рынке курсируют через Атлантику в Европу, пострадало предложение судов в Тихом океане, что также привело к увеличению фрахтовых ставок и в АТР.

По данным Gas Infrastructure Europe, за последние 7 дней (16-22 мая) прием СПГ терминалов Европы сократился на 4% по отношению к показателю за первые 7 дней мая. При этом запасы в терминалах выросли на 9%. Средний уровень использования пропускной способности терминалов остается менее 65%.