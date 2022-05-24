Турция объявила о планах нового наступления на курдов в Сирии

Анкара планирует в скором времени провести новое наступление на курдов в Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 23 мая. Целью этой операции, по его словам, должно стать создание вдоль южной границы его страны зоны безопасности шириной в 30 км, служащей "для подавления террористических угроз, исходящих из этого региона".

Анкара называет террористическими организациями Курдскую рабочую партию (КРП) и Отряды народной самообороны (YPG, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии").

14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на внеочередной, неформальной встрече глав МИД стран - членов НАТО в Берлине заявил, что большинство жителей Турции выступают против принятия Швеции и Финляндии в НАТО именно потому, что эти страны "открыто выражают поддержку КРП и YPG".

Со своей стороны, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал тогда, что собирается обсудить со своим турецкой коллегой существующие разногласия, и выразил уверенность, что им "удастся найти решение проблемы".