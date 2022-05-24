Глава МВФ не видит угрозы глобальной рецессии

Мир не стоит на пороге глобальной рецессии. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник, 23 мая, на Всемином экономическом форуме в Давосе. Ожидаемый МВФ рост мировой экономики в 3,6% "далек от рецессии", подчеркнула она.

В то же время Георгиева выказала предположение, что рецессия может начаться в отдельных государствах, которые изначально имели более слабую экономику. Это относится к странам, которые еще не восстановились после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также государствам, сильно зависящим от импорта энергии и продовольствия из России, уточнила эксперт. По прогнозам главы МВФ, 2022 год будет в целом тяжелым из-за череды кризисов.

Ранее Георгиева отметила в одном из твитов, что война в Украине и пандемия COVID-19 имеют масштабные экономические последствия, к которым относятся, в том числе, пониженный уровень экономического роста и растущая инфляция. Вместе тем нельзя забывать и о долгосрочных вызовах, таких, как климатический кризис, предупредила глава МВФ.

В апреле МВФ опубликовал прогноз, согласно которому на фоне войны России против Украины рост мировой экономики в 2022 году должен составить 3,6%. Для сравнения: в январе эксперты организации прогнозировали рост в 4,4%.