Финансовые новости
- |
- 23.05.22
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банки Германии начинают обмен гривен на евро
15:58 23.05.2022 |
Беженцы от войны в Украине с 24 мая смогут обменивать в банках Германии гривны на евро. Соответствующая договоренность достигнута между министерством финансов ФРГ, Немецким федеральным банком (Бундесбанком), Объединением немецких кредитных институтов (Deutsche Kreditwirtschaft - DK) и Национальным банком Украины, сообщается в пресс-релизе германского Минфина, обнародованном в понедельник, 23 мая.
Министерство финансов ФРГ, Бундесбанк и Нацбанк Украины подписали договоренность об обмене 1,5 млрд гривен на евро. Этот документ является важным условием для проведения обмена, рамки которого согласованы с DK. Deutsche Kreditwirtschaft намерено оказать поддержку беженцам и вместе с участвующими банками и сберкассами реализовать программу обмена, отмечается в пресс-релизе.
Обмен до 10 тысяч гривен
Беженцы из Украины с 24 мая смогут обменивать в банках-участниках до 10 тысяч гривен. Допускается обмен этой суммы как полностью, так и частями. Принимаются банкноты достоинством 100, 200, 500 и 1000 гривен действующих серий Нацбанка Украины. Комиссию за обмен на евро взимать не будут. Обмен производится на основании курса, обнародованного на сайте Бундесбанка.
Обмен гривен на евро будет фиксироваться в онлайн-приложении Европейского Центробанка (ЕЦБ), чтобы избежать превышения установленного потолка обмена в 10 тысяч гривен. При этом будут проверяться и сохраняться личные данные каждого совершеннолетнего беженца из Украины, который пожелает обменять деньги. Для удостоверения личности будет достаточно документов, которые необходимы беженцам из зоны военных действий в Украине для открытия базового счета в Германии.
Программа обмена гривен на евро запланирована первоначально сроком на три месяца. Финансовые потери, которые могут произойти в рамках обмена, будут возмещаться за счет федерального бюджета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки
ТОП-НОВОСТИ
|Moody's понизило рейтинг Украины до «Caa3» с негативным прогнозом
|Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа
|Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд
|Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Расширение НАТО: откажется ли теперь и Австрия от нейтралитета?
|Илон Маск идёт в политику, чтобы не дать воук-вирусу помешать человечеству достичь Марса
|Банки Германии начинают обмен гривен на евро
|Заявление Байдена о Тайване не означает изменения политики США - Белый дом
|Байден готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань
|Почему Россия - это новое фашистское государство. Мнение Тимоти Снайдера - историка, автора книг о фашизме и тоталитаризме
Это интересно
|Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства
|Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Ракетчица Рози» отправился к МКС
|С помощью дипфейка можно выдать себя за другого человека в банке
|Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG из-за проблем с автопилотом и дискриминацией
|Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
|Mastercard запустит систему оплаты по улыбке или взмаху руки
|Электрокар Bentley разгонится до «сотни» за 1,5 секунды