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Байден готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань
14:16 23.05.2022 |
Президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.
Об этом Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио, сообщает "Европейская правда".
Журналистка задала Байдену такой вопрос: "Вы не хотели вмешиваться военным путем в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?"
На это президент Байден ответил утвердительно, объяснив это тем, что "это обязательство, которое мы дали".
"Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что его можно взять силой, просто неприемлема", - сказал он.
Байден отметил, что "это бремя, которое становится еще сильнее" после вторжения России в Украину.
Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.
Ранее Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню оборудования, учебных и других предметов для поддержки системы противовоздушной обороны Patriot на сумму до 95 миллионов долларов.
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