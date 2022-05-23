Польша окончательно порвала с Газпромом: денонсирует газовое соглашение 1993 года

Польша решила денонсировать межправительственное газовое соглашение, подписанное в 1993 году с Российской Федерацией. Об этом сообщила министр климата Польши Анна Москва.

"Агрессия России против Украины подтвердила правильность курса польского правительства на полную независимость от российского газа. Мы никогда не считали "Газпром" надежным партнером", - сообщила министр в Twitter.

Польский участок газопровода Ямал - Европа не используется для транзита газа в западном направлении с конца 2021 года, а в мае Россия ввела контрсанкции против польского оператора трубопровода EuRoPol Gaz, заблокировав его окончательно.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставки российского газа в Польшу было подписано в октябре 1993 года.