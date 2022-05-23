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ЕС предлагает исключить Россию и Беларусь из Всемирной таможенной организации
11:12 23.05.2022 |
ЕС и его страны-партнеры выступили с заявлением ограничить или приостановить участие РФ и РБ в работе Всемирной таможенной организации.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Гостаможслужба в Телеграмме.
"Члены-государства ЕС и его страны-партнеры (в частности, США, Великобритания, Австралия, Канада и другие) выступили с заявлением ограничить или приостановить участие РФ и РБ в работе Всемирной таможенной организации (ВТО)", - говорится в сообщении.
В заявлении Европейский Союз и его страны-партнеры выразили поддержку Украине и осудили вторжение россии с участием Беларуси: «Действия российского руководства являются неспровоцированным и неоправданным нападением на суверенное демократическое государство, а также вопиющим нарушением норм международного права, устава ООН и основополагающих принципов международного права. включая уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Это вторжение ставит под серьезное сомнение уважение России ко всем международным институтам, дисциплинам и нормам».
В заявлении страны-подписатели напомнили, что ВТО была создана с целью содействия сотрудничеству между ее членами по таможенным вопросам и имеет целью объединить таможни для безопасного и процветающего мира. Однако агрессия путина при активной поддержке белорусского режима в отношении другого члена Всемирной таможенной организации, кроме непрощенного насилия, нанесенного гражданскому населению и инфраструктуре, также распространилась на таможенные объекты и осуществление таможенного дела одного из членов ВТО , в частности, россия уничтожила все пункты пропуска на границе между Украиной и РФ и РБ. Поэтому было бы неуместно, чтобы ВТО осталась нейтральной и игнорировала эту агрессию беспрецедентного масштаба со стороны одного члена к другому.
ЕС и его страны-партнеры заявили, что будут использовать все возможные способы, чтобы ограничить или иным образом фактически приостановить участие российской федерации и республики в работе ВТО.
Такие действия могут включать в себя недопущение председательства РФ и РБ в работе всех органов Всемирной таможенной организации, включая Политическую комиссию, Финансовый комитет и Ревизионный комитет. Из соображений безопасности и для того, чтобы дать возможность всем членам продолжить работу на основе сотрудничества и доверия, участие представителей России и Беларуси во всех рабочих органах Всемирной таможенной организации неуместно. Также страны-подписанты заявления требуют приостановить все программы финансирования РФ и РБ, которые осуществляются Всемирной таможенной организацией, чтобы гарантировать, что их выполнение или продолжение не будет способствовать, даже косвенным образом, финансированию военной агрессии против Украины.
В конце заявления страны-подписанты призывают Всемирную таможенную организацию сделать все возможное, чтобы помочь украинской таможне осуществлять свою деятельность вопреки этой агрессии и обещают и в дальнейшем призывать РФ и РБ выполнять свои международные обязанности по поддержке международного мира и безопасности.
24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины - полномасштабное вторжение. русские захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население. США, ЕС и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против России.
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