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Доклад SIPRI: Мир движется к новой эпохе кризисов
10:30 23.05.2022 |
Сочетание экологического кризиса и кризиса в сфере безопасности представляет собой угрозу для мира во всем мире. А лица, принимающие решения, не готовы к "новой эпохе рисков", предостерегают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в своем докладе, опубликованном в понедельник, 23 мая.
В документе представлена мрачная картина будущего в сфере международной безопасности. Он показывает, как экологический кризис - изменение климата, нехватка ресурсов, исчезновение определенных видов растений и животных - взаимодействует с кризисом в области безопасности, связанным с вторжением России в Украину, и другими угрозами, такими как пандемия COVID-19.
"Смесь ядовита и разрушительна. А инстанции, в компетенции которых находить решения, просыпаются слишком медленно", - написала в предисловии к докладу бывший министр иностранных дел Швеции и комиссар ЕС по окружающей среде Маргот Вальстрём.
"Либо пустить все на самотек, либо решать проблему"
В Сомали, например, постоянная засуха и другие последствия изменения климата в сочетании с бедностью и слабым правительством способствуют укреплению деятельности исламистской радикальной группировки "Харакат аш-Шабаб", а в Центральной Америке влияние изменения климата на урожай зерновых в сочетании с насилием и коррупцией привело к увеличению миграции в США, говорится в докладе.
"Многие эксперты в области охраны окружающей среды утверждают, что сейчас мы находимся в критической точке: мы можем либо пустить экологический кризис на самотек, либо признать проблему сейчас и что-то предпринять для ее решения", - отметил в интервью информагентству dpa глава SIPRI Дэн Смит. "Плохая новость заключается в том, что этот чрезвычайно важный момент приходится на то время, когда международная политика находится в ужасном состоянии", - подчеркнул он.
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