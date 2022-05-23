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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Британия обсуждает с союзниками вооружение Молдовы по стандартам НАТО

Молдову нужно обеспечить вооружением по стандартам НАТО, чтобы она имела возможность противостоять потенциальному нападению России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, союзники Британии уже обсуждают, как помочь небольшим государствам, в частности, Молдове, защититься от военной угрозы со стороны России.

Несмотря на то, что Путин не добился масштабных успехов в Украине, он не оставляет амбиций расширить "Великую Россию", сказала Трасс в интервью газете Telegraph.

У Молдовы, в прошлом советской республики, общих границ с Россией нет, но эта страна находится очень близко к регионам юга Украины, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Недавно в молдовском анклаве Приднестровье, контролируемом пророссийскими сепаратистами, произошла серия взрывов, которые стали тревожным знаком для властей страны.

Молдова не входит в НАТО, но она подала заявку на вступление в ЕС меньше чем через две недели после начала российского вторжения в Украину.

"Я бы хотела видеть Молдову оснащенной по стандартам НАТО, - сказала Трасс. - Это мы сейчас обсуждаем с союзниками".

На вопрос, представляет ли Россия угрозу для безопасности Молдовы, Трасс ответила утвердительно.

"Путин четко заявил о своих амбициях увеличить территорию России. То, что его попытки взять Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - добавила глава Форин-офиса.

Молдова - одна из беднейших стран Европы. Существенный процент ее жителей составляют этнические украинцы (6,6% по переписи населения 2014 года). И когда в феврале в Украине начались боевые действия, Молдова приняла более 437 тыс. беженцев с территории соседа.

Для страны с населением в 2,6 млн человек это огромная цифра. Из расчета на жителя страны получается, что Молдова приняла больше беженцев, чем любая другая страна.

Президент Молдовы Майя Санду придерживается строго проевропейских взглядов. Ее предшественник Игорь Додон проводил пророссийскую политику - и у него до сих пор множество сторонников в стране.

Россия поддерживает сепаратистов, контролирующих отколовшийся регион Молдовы Приднестровье - там дислоцировано около 1500 российских военных.

Эскалация в Приднестровье

В конце апреля на территории Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов. По словам властей анклава, в результате пострадало здание министерства государственной безопасности (приднестровский орган, не имеющий отношения к структурам Молдовы) и выведены из строя вышки времен СССР, которые использовались для ретрансляции российских радиостанций.

 

Тирасполь обвинил в организации взрывов "лиц, проникших с территории Украины", Киев же назвал их провокацией российского ФСБ для разжигания антиукраинских настроений.

Президент Молдовы Майя Санду после экстренного заседания Совбеза страны заявила, что, по имеющейся у властей информации, в эскалации ситуации в Приднестровье задействованы силы самого Приднестровья.

Всего за несколько дней до обострения обстановки с недвусмысленным заявлением выступил российский генерал Рустам Миннекаев, замкомандующего войсками Центрального военного округа.

22 апреля он объявил, что Россия вступила во "вторую фазу спецоперации", цель которой - не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины.

"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - добавил российский генерал.

В свою очередь, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется избежать ситуации, когда ей придется вмешаться в урегулирование в регионе. Это заявление многие в Молдове восприняли как неприкрытую демонстрацию истинных намерений Кремля, пишет журналист Би-би-си Анастасия Успенская.

Каковы угрозы для Молдовы?

"Непосредственной военной угрозы Молдове со стороны российской армии сейчас нет, но что действительно присутствует - это значительная угроза подрывной деятельности и действий, направленных на дестабилизацию", - считает военный эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

В том, чтобы у Молдовы было соизмеримое с угрозой оснащение, есть здравый смысл, сказал Уотлинг в интервью Би-би-си. Он напоминает, что Россия открыто заявляла о своих намерениях в отношении территорий Молдовы, и, учитывая это, у нее должна быть возможность противостоять потенциальным посягательствам.

"Имеет смысл озадачиться этим сейчас, когда есть время подготовиться как следует, а не потом - когда проблема встанет ребром, и угроза резко обострится", - добавил Уотлинг.

Лиз Трасс уже заявляла о том, что Запад должен помочь Молдове, Грузии и другим небольшим странам нарастить оборонные возможности перед лицом потенциальной российской агрессии.

"Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы, и всему миру будут грозить ужасные последствия. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", - сказала она в конце апреля на пасхальном банкете в Лондоне.

Трасс также призвала Запад увеличить расходы на оборону, отметив, что 2% ВВП стран-участниц альянса, к которым стремится НАТО, должны стать "полом, а не потолком".

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пытаясь убедить его не блокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Главная претензия турецкого лидера - то, что эти две страны дают убежище курдским группам, которых власти Турции считают террористами.

 

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