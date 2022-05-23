В Германии, которая тянет с поставкой Украине бронетехники, нашли ненужные ей Marder

Внутренний документ Минобороны Германии, оказавшийся в распоряжении журналистов, свидетельствует, что у Бундесвера есть свободная бронетехника, которую отказываются предоставлять Украине.

Об этом пишет немецкое издание Bild, утверждая, что располагает копией закрытого документа.

Издание напоминает, что с начала марта Германия отвечает отказом на запросы Украины о поставках боевых машин пехоты Marder, объясняя, что все 343 единицы техники у Бундесверу, задействованы в "национальной обороне и обороне альянса" и поэтому не могут быть переданы Киеву.

Впрочем, к журналистам попал документ Минобороны с грифом "для служебного использования" о том, что у Бундесвера есть "более 62 единицы Marder в статусе конфигурации A3 (Milan), которые больше не используются".

Документ, датированный серединой мая, говорит, что эти БМП находятся не в рабочем состоянии, и, очевидно, военное ведомство не прилагало усилий к их ремонту (что должно быть в случае, если бы эти БТРы действительно были критически важны). "Из них 32 машины можно отремонтировать при необходимости"; еще 30 "пригодны только для получения запасных частей".

Продолжительность ремонта не очевидна, поскольку может быть ускорена при условии привлечения производителя.

"Этот секретный документ требует объяснений министра обороны Кристины Ламбрехта и федерального правительства", говорится в статье.

"Эти боевые машины пехоты Marder СРОЧНО нужны Украине!", - прокомментировал публикацию Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник.