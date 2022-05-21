Финансовые новости
- |
- 21.05.22
- |
- 00:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
G7 изучает возможность конфискации активов РФ для восстановления Украины
23:31 20.05.2022 |
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в пятницу, что G7 рассматривает возможность конфискации государственных активов РФ в пользу восстановления Украины, но добавил, что ни одно решение по этому поводу не было принято.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
"Мы говорили о продлении санкций в связи с Украиной и обсуждали вопросы конфискации российских активов", - сказал Линднер, завершая второй день переговоров с министрами финансов стран Группы семи.
Говоря об аресте российских государственных активов, он сказал: "Это вариант, который еще предстоит продумать".
Министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила журналистам, что G7 "долго обсуждала" идею конфискации российских активов и использование их для оплаты восстановления Украины.
Канада находится в процессе принятия закона, чтобы иметь возможность конфисковать российские активы, которые она заморозила, и направить деньги на восстановление Украины после войны.
"Страны в целом находились в таком же положении, что и Канада, то есть у них не было законодательных полномочий фактически конфисковать активы. Полномочия, которые у нас были раньше, заморозили бы активы", - сказала она.
"Был большой интерес со стороны других партнеров G7 к канадскому законодательству, много вопросов по этому поводу", - сказала Фриланд.
Напомним, Кремль заявил, что для стран Группы семи и Европейского Союза будет "прямым воровством" конфискация замороженных резервов России для финансирования восстановления Украины.
Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина требует от 500 до 600 миллиардов евро на реконструкцию разрушенной российской войной инфраструктуры.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в начале мая предложила начать работу над амбициозным пакетом обновления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи
|Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро макрофина
|Вопрос на сотни миллиардов: как ЕС планирует восстановить и модернизировать Украину
|Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Группа стран формата «Рамштайн» проведет новую встречу по обороне Украины
|Новый пакет помощи США предусматривает передачу Украине ЗРК Patriot - WP
|G7 изучает возможность конфискации активов РФ для восстановления Украины
|Германия поставит Киеву первые зенитные установки Gepard в июле
|Финляндия согласовала аренду плавучего СПГ-терминала, чтобы уменьшить зависимость от газа из РФ
|Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи
Это интересно
|С помощью дипфейка можно выдать себя за другого человека в банке
|Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG из-за проблем с автопилотом и дискриминацией
|Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
|Mastercard запустит систему оплаты по улыбке или взмаху руки
|Электрокар Bentley разгонится до «сотни» за 1,5 секунды
|В YouTube теперь можно сразу перейти к самой популярной части ролика, пропустив скучные моменты
|Выбраны лучшие автомобильные интерьеры года