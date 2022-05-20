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Финляндия согласовала аренду плавучего СПГ-терминала, чтобы уменьшить зависимость от газа из РФ
16:23 20.05.2022 |
Финляндия согласовала с американской компанией Excelerate Energy 10-летнюю аренду плавучего СПГ-терминала, чтобы заменить российский газ.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Post, об этом заявила министр финансов Финляндии Анника Сааркико.
"Теперь есть реальный риск того, что российский газ будет остановлен", - сказала Саарикко на пресс-конференции, добавив, что терминал планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале этого года.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Эстония вместе арендуют терминал для сжиженного природного газа. Однако Саарикко не упомянула Эстонию в этом соглашении. Правительство эстонской стороны пока также не заявляло об этой договоренности. Сумма аренды также не разглашается.
Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа 20-21 мая.
17 мая Gasum решила подать в суд на российскую компанию "Газпром экспорт" за требование платить за газ в рублях. Тогда же в финской компании заявили, что допускают прекращение поставок с 20-21 мая.
Напомним, в Еврокомиссии заявили, что расчеты европейских энергетических компаний с "Газпромом" должны происходить в евро.
Ранее из-за отказа платить за газ в рублях "Газпром" отказался поставлять газ Польше и Болгарии.
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