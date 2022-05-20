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Россия прекращает поставки газа в Финляндию
13:55 20.05.2022 |
Финская государственная энергетическая компания Gasum получила уведомление от Газпрома о прекращении поставок газа, начиная с 7:00 субботы, 21 мая. Об этом говорится на сайте Gasum.
Финляндия стала третьей страной Евросоюза после Польши и Болгарии, отказавшейся платить за российский газ в рублях.
Компания Gasum предупреждала, что планирует подать в суд на Газпром Экспорт из-за требования платить за газ в рублях.
Финляндия продолжит импортировать газ через газопровод Balticconnector из Эстонии.
"Очень досадно, что поставки природного газа по нашему контракту прекратятся. Но мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших потребителей газом в ближайшие месяцы", - заявил генеральный директор Gasum Мика Вильянен.
Финляндия импортирует газ России уже больше 50 лет. До пандемии коронавируса поставки составляли около 2,5 млрд кубометров в год, сейчас меньше. Контракт между Gasum и Газпром Экспортом действует до 31 декабря 2031 года.
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