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В Норвегии введен в эксплуатацию крупнейший в ЕС завод по переработке аккумуляторов
13:41 20.05.2022 |
Hydrovolt, крупнейший завод по переработке аккумуляторов в Европе, приступил к работе во Фредрикстаде, Норвегия. Новый завод переработки аккумуляторов способен перерабатывать 12 000 тонн аккумуляторных блоков в год или около 25 000 аккумуляторов для электромобилей. В настоящее время этого достаточно для всего рынка батарей со сроком службы в Норвегии.
Завод является совместным предприятием двух норвежских компаний - Hydro, одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний, и Northvolt, производителя аккумуляторов, строящего аккумуляторные заводы в Швеции и Германии.
Hydrovolt утверждает, что может восстановить 95% материалов, используемых в аккумуляторе электромобиля, включая пластик, медь, алюминий и черную массу - порошок, содержащий различные элементы внутри литий-ионных аккумуляторов - никель, марганец, кобальт и литий.
Обе компании, участвующие в совместном предприятии, получат выгоду от потоков материалов. Гидроэнергетика получает доступ к переработанному алюминию, для производства которого требуется лишь около 5% энергии по сравнению с первичным алюминием (алюминий является одним из перерабатываемых материалов на Земле). Northvolt получит доступ к другим материалам, которые можно извлечь из черной массы и снова использовать в производстве новых аккумуляторов, что Northvolt планирует сделать с несколькими заводами в Европе.
Эти элементы вызывают все большую обеспокоенность как у производителей, так и у национальных правительств. Перед глобальными проблемами с цепочками поставок цены на многие материалы, используемые в батареях для электромобилей, резко выросли, а их доступность ограничена. Переработка предлагает еще один способ получить доступ к данным материалам, а также снижает влияние добычи новых материалов.
Цель Northvolt состоит в том, чтобы к 2030 году 50% всего сырья для производства аккумуляторов приходилось на переработанные аккумуляторы. Это довольно амбициозная цель, учитывая, что мировой рынок электромобилей вырастет на порядок или более того времени, новый автомобиль, построенный сегодня, готов к переработке.
Учитывая эти крупные планы, совместное предприятие не останавливается на достигнутом и намерено расширить мощности по переработке по всей Европе. Группа хотела начать сначала в Норвегии из-за раннего лидерства в области внедрения электромобилей. Поскольку электромобили были популярны в Норвегии уже несколько лет, это значит, что там больше автомобилей подходит к концу, чем в остальной Европе.
Но в целом Норвегия - небольшой рынок, поэтому Hydrovolt хотела бы открыть предприятия в других странах Европы, чтобы быть ближе к источникам большего количества аккумуляторов по мере развития других рынков электромобилей. Кроме того, вполне возможно, что правительства будут реализовывать обязательные программы утилизации, и Hydrovolt считает, что они могут опередить игру, став первыми.
Hydrovolt надеется, что с этим расширением по всей Европе к 2025 году они смогут достичь мощности 70 000 тонн аккумуляторных батарей, а к 2030 - 300 000 тонн.
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