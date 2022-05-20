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В Германии одобрены усиливающие энергобезопасность страны законы
13:32 20.05.2022 |
Бундесрат - представительство федеральных земель Германии - одобрил поправку к Закону об энергетической безопасности, призванную помочь решить проблемы с энергоснабжением страны на случай возможной эскалации ситуации с энергобезопасностью из-за последствий войны в Украине. Как сообщает в пятницу, 20 мая, агентство AFP, принятая поправка предусматривает, что компании, эксплуатирующие критическую энергетическую инфраструктуру, могут быть в случае необходимости переданы под управление государства или даже экспроприированы, если нет другого способа обеспечить безопасность энергоснабжения. Кроме того, приняты предложения по ускоренному строительству терминалов сжиженного природного газа (СПГ).
Как указал в своем выступлении перед голосованием вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck), высокие цены на энергоносители и инфляция в стране вызваны не неправильной политикой правительства Германии, а агрессивной войной Путина. Премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) также отметила, что многолетнее экономическое сотрудничество с Россией было уничтожено агрессивной войной Владимира Путина. По ее словам, страна нуждается в терминалах по приему СПГ не только на Северном, но и Балтийском море. В частности, под СПГ может в дальнейшем использоваться распределительная станция в Любмине, предназначенная для работы с замороженным в настоящее время газопроводом "Северный поток - 2". Кроме того, могут быть использованы возможности порта в Ростоке.
СПГ должен помочь Германии выйти из кризиса, решив вопросы зависимости от российского газа. Но до сих пор отсутствует необходимая инфраструктура для импорта СПГ. Поэтому необходимо ускорить строительство как стационарных, так и плавучих терминалов СПГ, отмечает агентство dpa. Принятые поправки позволяют административным органам при утверждении проектов временно опустить определенные процедурные этапы, особенно в оценке воздействия их на окружающую среду. Экологи критикуют такой подход.
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