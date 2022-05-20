«Большая семерка» хочет создать картель для контроля цен на нефть из РФ

Страны "Большой семерки" (G7) видят необходимым создание картеля покупателей российской нефти для определения потенциального предела цен на российскую нефть на мировых рынках. Об этом со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен сообщило американское издание The Wall Street Journal в четверг, 19 мая.

Глава минфина США считает, что потенциальный предел цен на российскую нефть может быть установлен картелем покупателей. "Для этого нужен значительный картель, возможно, одного ЕС будет недостаточно", - подчеркнула она.

Создание механизма, благодаря которому можно было бы определить каким образом такие страны, как, например, Китай или Индия смогут покупать российскую нефть, ознаменовало бы собой новый шаг в усилиях США и их союзников по ослаблению российской экономики в ответ на немотивированную агрессивную войну России против Украины. По словам Йеллен, западные страны ищут способ добиться сокращения доходов России от продажи энергоносителей, не создавая при этом слишком большой нагрузки на мировую экономику. "Цель такова: сохранить некоторый приток российской нефти на рынок для сдерживания мировых цен, чтобы не допустить чрезмерного негативного воздействия", - подчеркнула глава минфина США.

При этом, по ее словам, обсуждение подобных проектов находится пока на самой ранней стадии. "Я думаю, что многие люди, включая меня, считают это привлекательным с общеэкономической точки зрения. На самом деле обеспечить функционирование такого механизма очень сложно, и все эти вопросы еще не проработаны", - заявила Йеллен.

Доходы Москвы от продажи нефти выросли на 50 процентов

По данным агентства Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50 процентов.

Как указывает The Wall Street Journal, на встрече министров финансов G7 в Германии, в частности, обсуждались возможности применения вторичных санкции в качестве способа обеспечения соблюдения возможного ограничения цены на российскую нефть. "Возникла идея использовать санкции, вторичные санкции. Идея тарифов вместо ограничения цен может быть альтернативным подходом", - заявила глава минфина США.