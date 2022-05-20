Министры финансов G7 не договорились о единой стратегии в отношении импорта российской нефти - Йеллен

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти, признала в пятницу глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Она сказала журналистам, что на министерской встрече в Германии обсуждались вторичные санкции и другие способы ограничения нефтяных доходов России при минимизации влияния на цены на энергоносители.

По ее словам, "цель состоит в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы не повышать мировые цены". Для этого можно было бы создать "картель покупателей" российской нефти, который определял бы максимальную цену, подлежащую уплате, с целью ограничения доходов РФ.

"Многие, включая меня, находят это привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле заставить это работать сложно, и все эти вопросы не были проработаны", - добавила Йеллен.

Как сообщает Bloomberg, президент США Джо Байден сделает ограничение цен на нефть главной темой своей поездки в Азию, поскольку США и их союзники работают над ограничением одного из основных источников доходов России во время ее вторжения в Украину.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, лидеры ЕС также поддержат ограничение цен, когда соберутся в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить ситуацию в Украине, отмечает агентство.

"Европейцы пытаются понять, что они собираются делать, и это в основном зависит от них самих", - сказала Йеллен.

"Их ключевая цель - избавиться от зависимости от российской нефти в течение следующего года, и, я думаю, они готовы рассмотреть способы сокращения российских доходов", подчеркнула она.

В то же время, по ее словам, выполнение этой задачи осложняется решением вопроса о том, как обеспечить то, "чтобы часть российской нефти поступала на рынок для сдерживания мировых цен на топливо - и чтобы мы не оказывали чрезмерного негативного воздействия на третьи страны".

Bloomberg, ссылаясь на информированного источника, пишет, что "ограничение цен все еще далеко от того, чтобы стать реальностью, но является частью усилий по давлению на Россию без введения санкций против покупателей российских энергоносителей".

