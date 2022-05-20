Почетный король Испании оправдан и возвращается на родину

84-летний Хуан Карлос де Бурбон, передавший трон сыну в 2014 году и ныне имеющий статус ''почетного монарха'', вернулся в четверг, 19 мая, в Испанию. Это его первое посещение страны, которую он покинул в 2020 году, отправившись в добровольную ссылку в Объединенные Арабские Эмираты.

Свой отъезд бывший король мотивировал тогда ''опасением нанести ущерб имиджу испанской монархии'' в виду коррупционного скандала, разразившегося вокруг его имени. А вновь посетить родину Хуан Карлос смог сразу после того, как испанская прокуратура прекратила предварительное следствие и отказалась возбуждать в отношении него уголовное дело.

Подарок к 70-летию

''Хуан Карлос подозревался, в частности, в получении незаконных комиссионных за контракт на строительство скоростной железнодорожной магистрали Мекка-Медина, подписанный при его участии между Испанией и Саудовской Аравией'', - напомнил DW мадридский адвокат Мариано Гарсия Санс. И пояснил, что тему коррупции особо раскручивала входящая в левую правительственную коалицию популистская партия ''Подемос'' (''Мы можем''), в программе которой значится упразднение монархии.

Именно ''Подемос'', как выразился адвокат, ''удалось создать атмосферу травли в стране, что и вынудило уехать бывшего монарха''. И это при том, что, как считает юрист, ''с самого начала обвинение не имело под собой никакой базы''. Дело в том, что 100 млн долларов, полученные Хуаном Карлосом от саудовской монархии, с которой он поддерживает многолетнюю дружбу, как выяснилось, не были связаны со строительным проектом.

Речь шла о подарке к 70-летию, которое Хуан Карлос отмечал в 2008 году. Кроме того, добавил адвокат, ''посреднику при заключении выгодных контрактов платят подрядчики, но уж никак не заказчики''. Да и получение денег не совпадает по времени с заключением упомянутой сделки.

Безрезультатное расследование

Тем не менее публичные обвинения в коррупции, отметил далее Мариано Гарсия Санс, потребовали по законам демократического общества тщательного расследования. И оно было проведено. В результате старший прокурор специальной антикоррупционной прокуратуры Алехандро Лусон закрыл дело, подписав три постановления, которые снимают с Хуана Карлоса все подозрения.

Первое из них касается самого серьезного их прозвучавших обвинений - присвоения комиссионных. А два остальных - средств, полученных экс-монархом от мексиканского предпринимателя Аллена де Хесус Санхинеса и от Альваро де Орлеанса, дальнего родственника Хуана Карлоса. Они оплачивали, якобы ''по подозрительным причинам'', некоторые королевские расходы, в частности, зарубежные поездки. ''В этих двух делах, как и в первом, не было найдено состава преступления'', - указал Гарсия Санс.

Монарх, деловой посредник и яхтсмен

Правая газета АВС, в свою очередь, напомнила, что король Хуан Карлос всегда вел весьма активный образ жизни. Подсчитано, что за время пребывания на троне с 1975 по 2014 год он совершил 224 деловых визита в самые разные страны мира. Благодаря его личным связям и посредничеству испанские фирмы - и государственные, и частные - заключили зарубежные контракты, которые принесли стране более 62 млрд евро чистой прибыли.

Что касается нынешнего пребывания Хуана Карлоса на родине, то оно продлится всего несколько дней. Как сообщили DW в пресс-службе Королевского дома, в предстоящие выходные, несмотря на почтенный возраст, бывший король примет участие в гонке парусных яхт класса 6mR, которая пройдет в городе Санхенхо на северо-западном побережье Испании.

А в понедельник Хуан Карлос встретится в Мадриде с сыном - королем Фелиппом VI и другими членами королевской фамилии, после чего отбудет в Абу-Даби. Окончательно перебраться на родину экс-монарх сможет сразу же после обустройства своей новой частной резиденции в Мадриде. Жить в официальной королевской резиденции ''Сарсуэла'' он не намерен, отметили в пресс-службе.