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Британия подписала с Руандой скандальное соглашение о переселении мигрантов
08:42 20.05.2022 |
Великобритания будет отправлять в Руанду искателей убежища, нелегально прибывающих в страну.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, о подписании этого соглашения 19 мая заявили в правительстве Руанды.
"Великобритания сообщила первую группу из около 50 человек, что они будут перемещены, и мы ожидаем их прибытия, вероятно, в течение следующих нескольких недель", - заявили в правительстве африканской страны.
Там уточняют, что мигранты с желанием смогут "поселиться в Руанде для постоянного проживания".
За это Лондон заплатит Руанде 120 миллионов фунтов стерлингов (144 миллиона евро). Благодаря этому соглашению в Британии надеются надеяться предотвратить тайные пересечения Ла-Манша, количество которых продолжает расти.
Соглашение, позволяющее Великобритании отправлять мигрантов и искателей убежища, нелегально прибывших в страну в Руанду, вызвало серьезную критику со стороны правозащитных групп, деятелей оппозиции в обеих странах и даже ООН.
Ожидается, что это соглашение будет обжаловано в судах Великобритании. Несмотря на то, что, по словам премьера Бориса Джонсона, Руанда является "одной из самых безопасных стран в мире", правозащитники обвиняют власть этой страны в подавлении инакомыслия и жестких методах удержания власти.
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