Без бюро и сотрудников: чего лишится Шрёдер в ФРГ из-за дружбы с Путиным

Правящее большинство в бундестаге достигло договоренности о мерах в отношении бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). В последнее время он подвергается резкой критике за близость к российскому руководству, в частности, к президенту Путину, и за то, что - несмотря на войну в Украине - продолжает занимать высокооплачиваемые должности в госконцернах России.

Обеспечение экс-канцлеров "в будущем больше не будет полагаться по статусу", а ориентироваться на выполнение ими обязательств, заявили в среду, 19 мая, члены комитета бундестага по бюджету. И пояснили, что Шрёдер более не выполняет никаких обязательств как бывший глава правительства, тем самым нет оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Его бюро в парламенте будет закрыто, но пенсия и охрана - сохранены.

Надо сказать, что бюро Шрёдера уже с марта лишилось сотрудников, отказавшихся работать с экс-канцлером в знак протеста против его позиции в отношении России и переведенных на другие места в аппарате бундестага. Сотрудничество с экс-канцлером прекратил и многолетний глава его офиса и спичрайтер - после 20 лет совместной работы.

Уже не почетный гражданин Ганновера

7 апреля Герхарду Шрёдеру исполнилось 78 лет. День рождения - обычно повод для праздника. Шрёдер с 1990 по 1998 годы был премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония, а с октября 1998 по ноябрь 2005 года - седьмым канцлером ФРГ. В честь его 70-летнего юбилея в мэрии Ганновера состоялся прием с участием 200 гостей. Тогда экс-канцлер еще являлся почетным гражданином столицы Нижней Саксонии.

Сегодня Шрёдер уже не почетный гражданин, он также вынужден был уйти из правления местного футбольного клуба "Ганновер 96", который сам хотел отказаться от услуг экс-канцлера. И большой вопрос - найдется ли достаточное число гостей, готовых прийти к нему теперь на большую вечеринку.

Бывший глава правительства Германии изолировал себя из-за настойчивого нежелания оставить посты в руководстве российских энергетических госкомпаний и дистанцироваться от президента РФ Владимира Путина. Друзья и бывшие политические соратники Шрёдера отвернулись от него. Экс-канцлер больше не воспринимает аргументы и возражения в отношении его позиции и высказывается для СМИ за закрытыми дверями.

Запрет на посещение пивных ресторанов

Бывший канцлер также утратил симпатии немецкой общественности, его теперь ждут далеко не везде. Когда в начале мая он со своей пятой женой Ким Со Ён проводил отпуск на острове Нордернай в Северном море, местный трактирщик запретил ему посещать три своих пивных ресторана и приказал сотрудникам не впускать Шредера в заведения.

"Такое хорошее и последовательное решение", - написал на странице трактирщика в Facebook один из пользователей. "Ваша пивоварня должна быть награждена медалью за этот смелый и важный поступок!", - добавил другой. А Берлинский бар StäV удалил из меню наименование "Altkanzlerfilet", которое использовал для описания колбасы с соусом карри - это блюдо любит заказывать Герхард Шрёдер. Кроме того, из бара убрали его фото.

Запретят ли Шрёдеру работать в компаниях РФ?

Помимо этого, многие политики в Германии, а также депутаты Европарламента хотят проверить, можно ли наложить санкции на экс-канцлера. "Мы хотим нанести удар по тем группам, которые наживаются на системе Путина. И поэтому вполне логично выяснить, насколько важен Шрёдер для этой системы", - объясняет генсек либеральной СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). В Европарламенте уже есть большинство, необходимое для внесения европейских членов наблюдательных советов компаний из РФ в санкционный список. Герхард Шрёдер также входит в их число.

Газета "Нью-Йорк Таймс", которой недавно Шрёдер дал большое интервью, пишет, что бывший канцлер зарабатывает на своих должностях в российских энергокомпаниях около миллиона евро. В 2005 году, вскоре после ухода с поста главы правительства, он возглавил комитет акционеров компании Nord Stream и до сих пор сохраняет эту должность. А также является главой наблюдательного совета российской государственной компании "Роснефть" и председателем совета директоров Nord Stream 2 AG.

Инициатива запретить Шрёдеру работать в российской энергетике исходила от фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС. "Это относительно легко сделать, наложив соответствующий запрет на его деятельность", - считает депутат от консервативной ХДС Томас Хайльман (Thomas Heilmann), который обратился в экспертную службу бундестага с просьбой провести анализ того, как такое решение можно было бы оформить юридически. По словам Хейльмана, деньги, которые Шредёр по-прежнему будет получать от российских компаний, должны быть целиком переданы в госказну.

Социал-демократы в отчаянии от поведения своего видного деятеля

В правящей СДПГ уже несколько месяцев безуспешно пытаются заставить Герхарда Шрёдера оставить хлебные посты в российских госкомпаниях. Но экс-канцлер всегда придерживался мнения, что живет так, как ему нравится, а остальное никого не касается.

Председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) смотрит на это иначе. "С агрессором, с таким поджигателем войны, как Путин, не ведут никаких дел. В отношении бывшего канцлера речь никогда не идет о полностью частной жизни. Особенно в такой ситуации, как нынешняя", - написал Клингбайль в соцсетях вскоре после вторжения России в Украину.

Шрёдер на такую критику не прореагировал и продолжает ее игнорировать по сей день. Тем временем в СДПГ уже накопилось 14 заявлений с требованием исключения его из партии. Эту инициативу поддерживают такие видные социал-демократы, как министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и сопредседатель партии Саския Эскен (Saskia Esken).

Однако процесс исключения из партии сложен и может занять много времени. Эскен предпочла бы, чтобы Шрёдер покинул СДПГ по собственному желанию, она даже попросила его об этом. "Мне бы хотелось, чтобы Герхард Шрёдер занял правильную сторону истории. Но он выбрал неправильную", - посетовал в этой связи Ларс Клингбайль.