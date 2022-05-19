ЕИБ выделил кредит в EUR4 млрд на поддержку принимающих украинских беженцев стран ЕС

"Совет директоров ЕИБ утвердил 18 мая кредитную линию (кредитную программу) в размере EUR4 млрд, чтобы помочь национальным органам власти, городам, регионам, местным громадам во всех государствах-членах ЕС удовлетворить срочные инвестиционные потребности, а также помочь принять и интегрировать беженцев, убегающих от войны из Украины", – указал банк на сайте в четверг.
Финансовая помощь будет дополнена бесплатной консультативной поддержкой.
Средства выделены в соответствии со взятыми на себя ЕИБ обязательствами во время международного мероприятия по сбору средств в поддержку жертв российской агрессии Stand up for Ukraine, которое состоялось 9 апреля в Варшаве и было организованной Еврокомиссией, правительством Канады и организацией Global Citizen.