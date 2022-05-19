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Помощь Украине на 15 млрд долларов станет центральным вопросом встречи G7, - Reuters
15:58 19.05.2022 |
Страны "Большой семерки" намерены одобрить пакет краткосрочного финансирования Украины в размере около 15 млрд долларов. Пакет покроет трехмесячные потребности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министры финансов и управляющие центральными банками США, Японии, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии проводят переговоры в Германии 19-20 мая.
"Мы должны обеспечить ликвидность украинского государства. Я весьма оптимистичен, что на этой встрече G7 мы сможем увеличить финансирование, которое позволит Украине защитить себя в течение следующих месяцев", - сказал журналистам перед началом переговоров министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Европейская комиссия предложила в среду предоставить Украине кредиты на сумму до 9 млрд евро за счет займов ЕС, гарантированных правительствами ЕС, для покрытия потребностей Киева до конца июня.
Япония удвоит свою помощь Украине до 600 млн долларов, чтобы помочь ей покрыть ее краткосрочные потребности, заявил журналистам в четверг премьер-министр Фумио Кисида.
Еврокомиссия также предложила создать фонд неустановленного размера грантов и кредитов для Украины, возможно, за счет совместных займов ЕС, для оплаты ее послевоенного восстановления.
По оценкам некоторых экономистов, на такой проект потребуется от 500 млрд до 2 трлн евро, причем оценки часто меняются в зависимости от продолжительности конфликта и масштабов разрушений.
С учетом того, что в игру вступают такие суммы, ЕС рассматривает не только новый совместный проект заимствования по образцу фонда восстановления после пандемии, но и конфискацию замороженных российских активов в ЕС в качестве источников финансирования.
Некоторые страны, такие как Германия, однако, говорят, что идея, хотя и интересная с политической точки зрения, будет иметь шаткие юридические основания.
Официальные лица США подчеркивают, что еще слишком рано планировать финансирование масштабного плана восстановления Украины, и Вашингтон хочет, чтобы обсуждения были сосредоточены на неотложных бюджетных потребностях Киева в течение следующих трех месяцев.
"В конце концов, эти потребности в восстановлении в основном - в будущем. Вот почему мы больше сосредоточены на бюджетных потребностях Украины в следующие три месяца, чем на реконструкции, планах Маршалла и конфискации активов", - сказал представитель Минфина США.
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