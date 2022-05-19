Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 млрд евро

Главы правительств стран Северного моря подписали соглашение о сотрудничестве в области развития прибрежной ветроэнергетики и зеленого водорода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

К 2030 году они планируют производить не менее 65 ГВт, а к 2050 - 150 ГВт. В совместной декларации страны Северного моря заявляют о намерении стать "Зеленой электростанцией Европы".

Постоянные ветра Северного моря, мелководье и близость к промышленным центрам, являющимся крупными потребителями электроэнергии, делают его идеальным местом для установки ветряных электростанций.

Соглашение направлено на десятикратное увеличение мощностей морской ветроэнергетики в регионе, при этом общий объем инвестиций частного сектора, как ожидается, составит 135 миллиардов евро.

"Использование ветра, использование Северного моря имеет давнюю традицию в наших странах", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц, бывший мэр Гамбурга, судоходного узла Северного моря.

Он добавил, что прибрежная ветроэнергетика больше не зависит от субсидий и становится "дешевле и дешевле", отметив, что сейчас "время индустриализации".

В то же время, четыре страны хотят активизировать сотрудничество в области производства "зеленого" водорода из возобновляемой электроэнергии с планами расширения соответствующей инфраструктуры в регионе.

Зеленый водород пользуется большим спросом у производителей стали, стремящихся производить сталь с нулевым уровнем выбросов углерода.

По словам политиков, ветряные электростанции в Северном море должны играть важную роль в обеспечении достаточного количества водорода.