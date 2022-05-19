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В Польше начинают эксперимент с выплатой универсального базового дохода
12:55 19.05.2022 |
Ассоциация Варминско-Мазурских пограничных общин будет ежемесячно выплачивать 1300 злотых (280 евро) тысячам поляков, чтобы определить, как универсальный базовый доход влияет на их жизнь.
Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".
Ежемесячный доход будут получать от нескольких тысяч человек, имеющих социальные льготы и проживающих в общинах, расположенных на севере страны, недалеко от границы с Россией.
Деньги будут выдаваться независимо от семейного положения, образования или места жительства для уменьшения социального неравенства и стимулирования экономики.
Эксперимент будет рассматривать профессиональную, социальную и образовательную деятельность, вопросы благосостояния жителей, получающих ежемесячные выплаты.
Другие страны опробовали подобные программы доходов, которые в ряде случаев оказали положительный эффект. Подобные эксперименты прошли в Германии и Финляндии.
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