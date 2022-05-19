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Выступая в бундестаге, Олаф Шольц выступил в защиту поставок Украине тяжелых вооружений
12:46 19.05.2022 |
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил в защиту поставок тяжелых вооружений Украине, обороняющейся от российской военной агрессии. "Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, - в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия", - заявил он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге в четверг, 19 мая, посвященным предстоящему чрезвычайному саммиту ЕС.
"Общая цель - помочь Украине выстоять"
По словам главы немецкого правительства, он, как и остальные, испытывает обеспокоенность в связи с продолжающейся войной в Украине. "Всех нас объединяет общая цель - не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять", - подчеркнул он.
Одновременно Шольц отверг попытки России навязать Украине мир на своих условиях. "Никакого продиктованного мира не будет, потому что украинцы его не примут, и мы тоже", - заявил он. Только когда президент РФ Владимир Путин поймет, что он не сможет сломить Украину, "он будет готов серьезно вести переговоры о мире", а для этого важно укреплять обороноспособность Киева, добавил он.
Канцлер ФРГ призвал создать фонд по восстановлению Украины
Шольц также указал, что его правительство поддерживает Украину, в том числе, в сфере обороны - "обдуманно, взвешенно и в тесной координации на международном уровне". Германия не будет в этом вопросе действовать в одиночку, и не предпримет ничего, что приведет к тому, что НАТО станет одной из сторон данного конфликта, отметил германский канцлер. Он также заверил Украину в продолжении поддержки, в том числе в виде санкций против РФ, приема украинских беженцев и экономической помощи.
Олаф Шольц также поддержал идею создания Европейского фонда солидарности по восстановлению Украины. "Надеюсь, рано или поздно война закончится, и уже сейчас ясно одно: восстановление разрушенной инфраструктуры, оживление украинской экономики - все это будет стоить миллиарды", - заявил он. Поэтому, по его мнению, Брюссель уже сейчас должен начать подготовительную работу по созданию фонда солидарности на основании взносов ЕС и международных партнеров.
Шольц призвал не ожидать скорого вступления Украины в ЕС
В своей речи Шольц затронул тему возможного вступления Украины в Евросоюз и ответа на соответствующую заявку Киева, призвав не ожидать быстрых решений в этой связи. Он поддержал при этом президента Франции Эмманюэля Макрона, считающего, что это "не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет". Из соображений справедливости по отношению к другим кандидатам на вступление в ЕС не следует сокращать путь евроинтеграции, указал канцлер ФРГ. При этом Еврокомиссия, по всей вероятности, представит свою оценку по заявке Украины в конце июня, добавил он.
Одновременно Шольц приветствовал решение финнов и шведов подать заявки на вступление в НАТО. "Говорю без всяких колебаний: дорогие друзья в Швеции и Финляндии, добро пожаловать! Имея вас в наших рядах, НАТО и Европа станут сильнее и безопаснее", - заявил он.
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