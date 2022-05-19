Politico: Байден не отправляет Киеву американские РСЗО из-за возможной реакции РФ

По информации газеты Politico, президент США Джо Байден отказывается предоставить Киеву запрашиваемые им американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) из опасений в отношении возможной реакции Москвы. Поставки данных комплексов, учитывая их большую дальность действия и более мощную разрушительную силу в сравнении с обычной артиллерией, могут быть восприняты Кремлем как эскалация конфликта, пишет издание в среду, 18 мая, со ссылкой на сотрудников администрации США и аппарата Конгресса.

Киев просит РСЗО, чтобы остановить наступление РФ в Донбассе

Как отмечает Politico, в течение нескольких месяцев украинские официальные лица просили США предоставить РСЗО - оружие, которое, с точки зрения Киева, имеет решающее значения в российском превосходстве в боях тяжелой артиллерии в Донбассе. В свою очередь в Белом доме опасаются, что данное оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории РФ, что приведет к расширению и затягиванию военного конфликта, заявили американскому изданию три человека, знакомых с этой темой.

Собеседник Politico из Конгресса отметил, что на встрече представителей 40 стран в немецком Рамштайне, где обсуждались дальнейшие шаги по вооружению Украины, был дан толчок в дискуссиях о предоставлении данного оружия, но, "по всей видимости, он остыл". По его словам, в Киеве, "определенно, растет разочарование" в связи с данными опасениями Вашингтона.

В Белом доме указывают на "активные обсуждения" с Киевом

В свою очередь представитель администрации Байдена указал, что США и Украина продолжают "активно обсуждать" вопрос предоставления оружия, и пояснил, что не все, о чем просит Киев, может быть отправлено быстро. При этом он напомнил, что Вашингтон уже направил украинцам военную помощь на сумму 3,8 млрд долларов после начала российского вторжения 24 февраля. "Мы должны принимать решения о том, какие системы оружия обеспечат наибольшую отдачу", - добавил неназванный чиновник.

Одновременно Politico отмечает, что в течение последних нескольких месяцев США предоставили Украине старые реактивные системы залпового огня советского производства из запасов союзников, на вооружении которых еще находились данные комплексы. Но Киев хотел бы получить более точные и мощные американские системы, чтобы остановить наступление ВС РФ в Донбассе. Официальные лица Украины считают, что чем дольше Запад колеблется в связи с поставками полного диапазона вооружений, в котором нуждаются ВСУ, тем страшнее будут последствия войны для гражданского населения страны. Кроме того, Россия получает больше времени, чтобы провести фиктивные выборы в захваченных районах Украины, уверены в Киеве.