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Всемирный банк выделит $30 млрд, чтобы не допустить голод в мире из-за войны
09:23 19.05.2022 |
Всемирный банк планирует выделить $30 млрд, чтобы помочь справиться с кризисом продовольственной безопасности в мире, которой угрожает война России в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявления Всемирного банка в среду.
Отмечается, что организация выделит $12 млрд на новые проекты и более $18 млрд из существующих проектов, связанных с продуктами питания, которые были одобрены, но еще не освоены.
Новые проекты будут поддерживать сельское хозяйство, социальную защиту для смягчения последствий повышения цен на продовольствие, а также проекты по водоснабжению и ирригации.
Большинство средств направят в Африку и страны Ближнего Востока, Восточную Европу и Среднюю Азию, а также Южную Азию.
Этим регионам больше других грозит продовольственный кризис, поскольку Россия заблокировала экспорт украинской сельскохозпродукции из портов Черного моря и ввела внутренние экспортные ограничения.
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