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Информация об агентстве
S&P ухудшило прогноз роста ВВП крупнейших стран в 2022-2023 гг, склоняется к сценарию затягивания и обострения войны РФ и Украины
08:47 19.05.2022 |
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз роста ВВП некоторых крупнейших стран мира на ближайшие два года и отметило рост риска прогнозов, в том числа из-за затягивания российско-украинской войны.
"Со времени нашего последнего прогноза в конце марта ряд макроэкономических показателей ухудшились, в том числе более слабые показатели за первый квартал во многих странах, более высокие цены на энергоносители и сырьевые товары, более длительный, чем ожидалось, российско-украинский конфликт, более быстрая нормализация денежно-кредитной политики и замедление роста Китая", - отмечается в сообщении S&P GR.
Агентство указывает, что с момента предыдущего подобного обзора в конце марта риски прогнозов возросли и остаются понижательными.
"По нашему мнению, российско-украинский конфликт скорее затянется и обострится, чем закончится раньше и деэскалирует, что увеличивает риски для понижения. Как мы отмечали в нашем предыдущем отчете, сценарий резкого ухудшения будет включать широкомасштабный разрыв торговли между Россией и промышленным комплексом с центром в Германии, что снизит рост, доходы, занятость и доверие и распространится на остальную часть мировой экономики", – говорится в документе.
Теперь ожидается, что экономика США увеличится на 2,4% в текущем году и на 2% в 2023 году. Ранее предполагалось повышение соответственно на 3,2% и 2,1%.
Для еврозоны прогноз на 2022 год составляет 2,7%, на следующий год - 2,2%. Прежде предполагался подъем на 3,3% и 2,6% соответственно.
ВВП Китая, как ожидается, в этом году повысится на 4,2% (против прежней оценки в 4,9%). При этом прогноз на предстоящий год улучшен до 5,3% с 5%.
В целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в 2022 году предполагается подъем на 4,6% (ранее 5,1%), в 2023 году - на 5% (4,7%).
Экономика Великобритании, вероятно, вырастет на 3,3% в этом году и на 1,2% в следующем году, в то время как ранее прогнозировалось 3,5% и 2,3% соответственно.
"Баланс рисков для нашего базового сценария ухудшился со времени последнего прогноза и остается явно негативным", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, S&P GR повысило оценки темпов роста потребительских цен для большинства государств на ближайшие годы.
В США теперь предполагается инфляция на уровне 6,7% в 2022 году и 2,6% в будущем году против ранее ожидавшихся 5,6% и 1,8% соответственно. Для еврозоны оценка повышена в этом году до 6,4% с мартовских 4,9%, в 2023 году - до 3% с 2,2%.
Между тем в КНР инфляция будет менее значительной, полагают аналитики агентства. По их прогнозу, цены в этой стране увеличатся в 2022 году на 2,4% (ранее предполагалось 2,8%) и в следующем году на 2,5% (2,6%).
"Более высокие цены на энергоносители и товары уничтожат покупательскую способность как фирм, так и домохозяйств", - отмечается в отчете.
Это можно смягчить за счет сокращения сбережений, полагают аналитики, что особенно актуально в США и Европе. Там домохозяйства накапливали сбережения во время худшего периода COVID-19 за счет получаемой от государства помощи и отсутствия возможностей для того, чтобы тратить деньги, из-за карантина.
При этом более высокие цены на энергоносители и сырье принесут пользу производителям, а США в настоящее время являются крупнейшим производителем энергии в мире. Однако эти положительные эффекты обычно перевешиваются ударом по потребителям, отмечают эксперты.
"Российско-украинский конфликт, похоже, продлится дольше, чем мы ожидали, что будет продолжать подрывать доверие и перенаправлять потоки энергоресурсов, - говорится в сообщении. - Существует значительная степень неопределенности в отношении того, как может развиваться конфликт, но пока он не выходит за пределы двух стран, а прямое экономическое воздействие без учета повышения цен на энергоносители и сырьевые товары является ограниченным".
Риски для наших прогнозов возросли со времени нашего последнего раунда прогнозов и остаются устойчивыми к снижению. По нашему мнению, российско-украинский конфликт скорее затянется и обострится, чем закончится раньше и деэскалирует, что снизит риски. Как мы отмечали в нашем предыдущем отчете, сценарий резкого ухудшения будет включать широкомасштабный разрыв торговли между Россией и промышленным комплексом с центром в Германии, что снизит рост, доходы, занятость и доверие и распространится на остальную часть мировой экономики.
Прогноз роста ВВП и изменения относительно предыдущей оценки:
|2022г
|изм.
|2023г
|изм.
|2024г
|изм.
|2025г
|изм.
|США
|2,4
|-0,8
|2,0
|-0,1
|2,1
|0,1
|2,3
|0,0
|Еврозона
|2,7
|-0,6
|2,2
|-0,4
|2,1
|0,0
|1,6
|-0,1
|Германия
|1,9
|-1,0
|2,5
|-0,3
|2,3
|0,1
|1,7
|0,0
|Франция
|2,7
|-0,5
|1,8
|-0,2
|1,9
|-0,1
|1,7
|0,0
|Италия
|2,8
|-0,3
|2,0
|-0,1
|1,6
|0,0
|0,8
|-0,1
|Испания
|4,7
|-1,4
|3,3
|-0,9
|2,8
|0,1
|2,2
|0,1
|Британия
|3,3
|-0,2
|1,2
|-1,1
|2,5
|0,3
|2,2
|0,2
|АТР
|4,6
|-0,5
|5,0
|0,3
|4,8
|0,2
|4,6
|0,0
|Китай
|4,2
|-0,7
|5,3
|0,3
|5,1
|0,2
|4,8
|0,0
|Япония
|2,3
|-0,1
|1,9
|0,2
|1,1
|-0,1
|1,0
|-0,1
|Мексика
|1,7
|-0,3
|2,2
|-0,2
|2,1
|0,0
|2,1
|0,0
|Бразилия
|0,6
|0,2
|1,6
|-0,1
|1,9
|0,1
|2,0
|0,0
|ЮАР
|1,8
|-0,1
|1,6
|-0,1
|1,7
|0,2
|1,8
|0,0
Прогноз инфляции и изменения относительно предыдущей оценки:
|2022г
|изм.
|2023г
|изм.
|2024г
|изм.
|2025г
|изм.
|США
|6,7
|1,1
|2,6
|0,8
|1,8
|0,1
|2,0
|0,0
|Еврозона
|6,4
|1,5
|3,0
|0,8
|2,2
|0,3
|2,0
|0,1
|Германия
|6,4
|1,4
|3,1
|0,7
|2,2
|0,1
|2,0
|0,0
|Франция
|5,1
|0,8
|2,5
|0,3
|2,1
|0,1
|2,0
|0,0
|Италия
|6,0
|0,4
|2,6
|0,8
|1,8
|0,3
|1,7
|0,1
|Испания
|7,0
|1,2
|3,3
|0,9
|2,0
|0,2
|1,9
|0,0
|Британия
|7,6
|1,3
|3,6
|1,2
|1,3
|-0,3
|1,6
|-0,2
|АТР
|3,5
|0,1
|2,9
|0,1
|2,5
|0,0
|2,5
|0,0
|Китай
|2,4
|-0,4
|2,5
|-0,1
|2,2
|0,0
|2,2
|0,0
|Япония
|1,8
|0,0
|1,4
|0,0
|1,0
|0,3
|1,0
|0,3
|Мексика
|7,4
|1,4
|4,1
|0,6
|3,2
|0,1
|3,0
|0,0
|Бразилия
|10,6
|1,7
|4,9
|0,8
|3,7
|0,4
|3,0
|0,0
|ЮАР
|5,8
|-0,1
|4,4
|-0,3
|4,8
|0,0
|5,0
|0,2
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