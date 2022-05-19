S&P ухудшило прогноз роста ВВП крупнейших стран в 2022-2023 гг, склоняется к сценарию затягивания и обострения войны РФ и Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз роста ВВП некоторых крупнейших стран мира на ближайшие два года и отметило рост риска прогнозов, в том числа из-за затягивания российско-украинской войны.

"Со времени нашего последнего прогноза в конце марта ряд макроэкономических показателей ухудшились, в том числе более слабые показатели за первый квартал во многих странах, более высокие цены на энергоносители и сырьевые товары, более длительный, чем ожидалось, российско-украинский конфликт, более быстрая нормализация денежно-кредитной политики и замедление роста Китая", - отмечается в сообщении S&P GR.

Агентство указывает, что с момента предыдущего подобного обзора в конце марта риски прогнозов возросли и остаются понижательными.

"По нашему мнению, российско-украинский конфликт скорее затянется и обострится, чем закончится раньше и деэскалирует, что увеличивает риски для понижения. Как мы отмечали в нашем предыдущем отчете, сценарий резкого ухудшения будет включать широкомасштабный разрыв торговли между Россией и промышленным комплексом с центром в Германии, что снизит рост, доходы, занятость и доверие и распространится на остальную часть мировой экономики", – говорится в документе.

Теперь ожидается, что экономика США увеличится на 2,4% в текущем году и на 2% в 2023 году. Ранее предполагалось повышение соответственно на 3,2% и 2,1%.

Для еврозоны прогноз на 2022 год составляет 2,7%, на следующий год - 2,2%. Прежде предполагался подъем на 3,3% и 2,6% соответственно.

ВВП Китая, как ожидается, в этом году повысится на 4,2% (против прежней оценки в 4,9%). При этом прогноз на предстоящий год улучшен до 5,3% с 5%.

В целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в 2022 году предполагается подъем на 4,6% (ранее 5,1%), в 2023 году - на 5% (4,7%).

Экономика Великобритании, вероятно, вырастет на 3,3% в этом году и на 1,2% в следующем году, в то время как ранее прогнозировалось 3,5% и 2,3% соответственно.

"Баланс рисков для нашего базового сценария ухудшился со времени последнего прогноза и остается явно негативным", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, S&P GR повысило оценки темпов роста потребительских цен для большинства государств на ближайшие годы.

В США теперь предполагается инфляция на уровне 6,7% в 2022 году и 2,6% в будущем году против ранее ожидавшихся 5,6% и 1,8% соответственно. Для еврозоны оценка повышена в этом году до 6,4% с мартовских 4,9%, в 2023 году - до 3% с 2,2%.

Между тем в КНР инфляция будет менее значительной, полагают аналитики агентства. По их прогнозу, цены в этой стране увеличатся в 2022 году на 2,4% (ранее предполагалось 2,8%) и в следующем году на 2,5% (2,6%).

"Более высокие цены на энергоносители и товары уничтожат покупательскую способность как фирм, так и домохозяйств", - отмечается в отчете.

Это можно смягчить за счет сокращения сбережений, полагают аналитики, что особенно актуально в США и Европе. Там домохозяйства накапливали сбережения во время худшего периода COVID-19 за счет получаемой от государства помощи и отсутствия возможностей для того, чтобы тратить деньги, из-за карантина.

При этом более высокие цены на энергоносители и сырье принесут пользу производителям, а США в настоящее время являются крупнейшим производителем энергии в мире. Однако эти положительные эффекты обычно перевешиваются ударом по потребителям, отмечают эксперты.

"Российско-украинский конфликт, похоже, продлится дольше, чем мы ожидали, что будет продолжать подрывать доверие и перенаправлять потоки энергоресурсов, - говорится в сообщении. - Существует значительная степень неопределенности в отношении того, как может развиваться конфликт, но пока он не выходит за пределы двух стран, а прямое экономическое воздействие без учета повышения цен на энергоносители и сырьевые товары является ограниченным".

Риски для наших прогнозов возросли со времени нашего последнего раунда прогнозов и остаются устойчивыми к снижению. По нашему мнению, российско-украинский конфликт скорее затянется и обострится, чем закончится раньше и деэскалирует, что снизит риски. Как мы отмечали в нашем предыдущем отчете, сценарий резкого ухудшения будет включать широкомасштабный разрыв торговли между Россией и промышленным комплексом с центром в Германии, что снизит рост, доходы, занятость и доверие и распространится на остальную часть мировой экономики.





Прогноз роста ВВП и изменения относительно предыдущей оценки:

2022г изм. 2023г изм. 2024г изм. 2025г изм. США 2,4 -0,8 2,0 -0,1 2,1 0,1 2,3 0,0 Еврозона 2,7 -0,6 2,2 -0,4 2,1 0,0 1,6 -0,1 Германия 1,9 -1,0 2,5 -0,3 2,3 0,1 1,7 0,0 Франция 2,7 -0,5 1,8 -0,2 1,9 -0,1 1,7 0,0 Италия 2,8 -0,3 2,0 -0,1 1,6 0,0 0,8 -0,1 Испания 4,7 -1,4 3,3 -0,9 2,8 0,1 2,2 0,1 Британия 3,3 -0,2 1,2 -1,1 2,5 0,3 2,2 0,2 АТР 4,6 -0,5 5,0 0,3 4,8 0,2 4,6 0,0 Китай 4,2 -0,7 5,3 0,3 5,1 0,2 4,8 0,0 Япония 2,3 -0,1 1,9 0,2 1,1 -0,1 1,0 -0,1 Мексика 1,7 -0,3 2,2 -0,2 2,1 0,0 2,1 0,0 Бразилия 0,6 0,2 1,6 -0,1 1,9 0,1 2,0 0,0 ЮАР 1,8 -0,1 1,6 -0,1 1,7 0,2 1,8 0,0





Прогноз инфляции и изменения относительно предыдущей оценки: