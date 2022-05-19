Германия передаст Чехии 15 танков «Леопард-2» взамен отправленных Украине

Немецкий танк "Леопард 2" в Литве.

Германия планирует передать Чехии 15 танков "Леопард-2А4", восполнив тем самым чешские поставки собственной тяжелой техники Украине, сообщают агентства dpa и AFP в среду, 18 мая.

"Чехия поставляет тяжелое вооружение (Украине, - Ред.), мы помогаем закрывать пробелы танками "Леопард" из промышленных запасов Германии", - объяснила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Подобный "круговой обмен" она назвала "хорошим примером того, как мы можем быстро и легко поддержать Украину в ее мужественной борьбе против российской агрессии".

Кабинет министров Чехии уже одобрил процедуру обмена, сообщает агентство dpa. Танки поступят из арсеналов бундесвера вместе с боеприпасами и запасными частями. Германия также профинансирует обучение чешских солдат.

Круговые поставки тяжелого вооружения из Германии

Чехия поставляет Украине тяжелое вооружение советского производства, в том числе заявила о готовности передать несколько десятков танков Т-72, с которым украинские военные хорошо знакомы. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале мая объявил о том, что ФРГ восполнит Чехии эти поставки немецко бронетехникой.

В конце апреля Бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал поставку тяжелых вооружений Украине. В постановлении, принятом голосами 586 депутатов, депутаты призвали правительство ФРГ "продолжить и, по возможности, ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений, например, в рамках круговых поставок".