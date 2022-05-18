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Президент Хорватии хочет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции
22:24 18.05.2022 |
Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна вслед за Турцией заблокировала процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватский телеканал N1.
Миланович заявил в среду, что проинструктирует постоянного представителя Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против принятия Финляндии и Швеции в Альянс, пока в избирательный закон Боснии и Герцеговины не будут внесены изменения.
Миланович настаивал на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству двух стран в НАТО.
Миланович находится в ожесточенном споре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в частности о том, поддерживать ли заявки двух стран на вступление в НАТО.
Выступая на пресс-конференции в своем офисе, Миланович сказал, что хорваты в Боснии "уничтожаются" как политическая единица, добавив, что в национальных интересах Хорватии улучшить свое положение в стране.
Впрочем, МИД Хорватии на прошлой неделе заявил, что посол Нобило будет придерживаться указаний министерства, а не президента.
"Если меня обвинят, я готов. Я уже говорил, что хорваты в Боснии для меня важнее всей российско-финской границы", - заявил Миланович.
Миланович сказал, что он уверен, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение привлечет внимание международного сообщества к хорватским интересам в Боснии, заявив, что это единственный способ решить проблему хорватов в этой стране.
"Турция точно не сдвинется с места, пока не получит то, что хочет", - сказал Миланович, отметив, что позиция Хорватии была противоположной и что страна не борется за свои интересы.
Между тем, министр иностранных дел Гордан Грлич Радман назвал эти заявления "шантажом" и "неевропейскими".
Напомним, в среду Турция заблокировала первоначальное решение НАТО разработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на скорейшее вступление двух скандинавских стран.
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