ЕС мобилизует 300 миллиардов евро для отказа от российских энергоносителей

Европейская комиссия предлагает мобилизовать почти 300 миллиардов евро для ускоренного отказа от российских энергоносителей.

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Мы поднимаем наши амбиции еще на один уровень, чтобы убедиться, что мы как можно быстрее станем независимыми от российского ископаемого топлива", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе, объявляя пакет, получивший название REPowerEU.

Ожидается, что объявленный пакет поможет ЕС сэкономить больше энергии, ускорить отказ от ископаемого топлива и начать инвестиции в новом масштабе.

Фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия повышает цель ЕС по энергоэффективности к 2030 году с 9% до 13% и увеличивает цель по возобновляемой энергии ЕС с 40% до 45% к 2030 году.

Еврокомиссия предлагает ускорить процедуры получения разрешений для возобновляемых источников энергии и сопутствующей инфраструктуры, а также предлагает обязательную установку солнечных крыш для коммерческих и общественных зданий до 2025 года и новых жилых домов до 2029 года.

"Все это, безусловно, нуждается в масштабных инвестициях и реформах. Мы мобилизуем около 300 миллиардов евро. Приблизительно 72 миллиарда евро грантов и 225 миллиардов евро займов" - сказала глава Еврокомиссии.

Поскольку в войне России в Украине не видна конца, а европейская энергетическая безопасность пошатнулась, ЕС спешит согласовать свои геополитические и климатические интересы на ближайшие десятилетия.

Это происходит на фоне тревожных признаков, вызывающих беспокойство по поводу поставок энергоносителей. В частности Россия отключила газ странам-членам ЕС Польше и Болгарии после того, как они отказались от требования платить в рублях.

Эмбарго на уголь из России должен начать действовать в августе и ЕС обязался попытаться снизить спрос на российский газ на две трети до конца года.

Между тем предложенное ЕС нефтяное эмбарго зашло в тупик из-за позиции Венгрии и других стран, которые не имеют выхода к морю и беспокоятся о стоимости перехода на альтернативные источники.