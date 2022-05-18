Эрдоган обещает блокировать членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока те не выдадут «террористов»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе страны якобы продолжают поддерживать террористические группировки, представляющие прямую угрозу национальной безопасности страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Выступая на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган сказал, что Турция всегда выполняла свои обязанности в соответствии с ожиданиями НАТО, несмотря на враждебное отношение некоторых союзников.

"Для стран есть спорный вопрос - поддерживать терроризм и ожидать нашего одобрения", - сказал он.

Его комментарии прозвучали спустя несколько часов после того, как Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в среду.

Эрдоган отметил, что расширение блока имеет значение для Турции, если оно уважает чувствительные моменты для Анкары. По его словам, Швеция отказывается выдавать террористов, несмотря на просьбы Турции, но решается просить о членстве в НАТО.

"НАТО является альянсом безопасности, и Турция не согласится поставить под угрозу эту безопасность", - сказал он, добавив, что делегации двух северных стран не должны "беспокоиться" приездом в Турцию в надежде убедить Анкару изменить позицию.

"Наше единственное ожидание от союзников по НАТО - это сначала понять наши чувствительные вопросы, уважать их и, наконец, поддержать, если это возможно", - сказал президент Турции.

Анкара говорит, что Швеция и Финляндия скрывают людей, которые, по ее словам, связаны с группировками, считающимися террористами, а именно с боевиками Рабочей партии Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота 2016 года.

Турецкая государственная телекомпания TRT Haber заявила в понедельник, что Швеция и Финляндия не дали одобрения на репатриацию 33 человек, о которой спрашивала Турция.

Ранее сообщалось, что в обмен на согласие на вступление в НАТО Финляндию и Швецию Турция хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений.