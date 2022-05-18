США разрешили Chevron провести переговоры о дальнейшей работе в Венесуэле

Власти США предоставили нефтекомпании Chevron Corp. возможность продолжать работу в Венесуэле и обсудить дальнейшие деловые вопросы в надежде на возобновление переговоров между правительством президента страны Николаса Мадуро и поддерживаемой Штатами оппозицией, пишут зарубежные СМИ.

При этом Chevron по-прежнему не имеет права добывать и продавать венесуэльскую нефть, на что рассчитывала сама компания.

Продление ограниченной лицензии позволяет Chevron провести переговоры с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA, у компаний есть совместное предприятие. Ранее Chevron не могла проводить переговоры с официальными лицами, находящимися под санкциями США.

При этом Chevron добивается получения разрешения на нефтедобычу и экспорт нефти, чтобы стимулировать снижение цен на энергоресурсы.

Решение США, вероятно, было принято по итогам одной из встреч высокопоставленных американских чиновников с Мадуро и другими представителями власти Венесуэлы в марте, пишет The Wall Street Journal. В результате этих встреч правительство Мадуро освободило двух граждан США, взятых под стражу в Венесуэле.

В начале марта стало известно, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Венесуэлу, чтобы выяснить, готов ли Каракас отказаться от своих тесных связей с Москвой из-за ситуации в Украине.

После этого Мадуро заявил, что его страна "открыта для инвестиций, добычи нефти и газа, обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США". "Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать экономические вопросы", - отмечал Мадуро.

При этом высокопоставленные американские чиновники подчеркнули, что США действовали по запросу правительства главы оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, пишет WSJ.

Чиновники США также отрицают, что принятые администрацией шаги связаны с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке. "Нашей целью является поддержать временное правительство, чтобы власти приняли меры для проведения свободных и честных выборов посредством переговоров", - отметил один из чиновников, которого цитирует газета.

Руководство Chevron ранее в текущем году сообщило представителям администрации президента США Джо Байдена, что может помочь удвоить объем нефтедобычи Венесуэлы, находящийся на уровне около 800 тыс. баррелей в сутки, в течение нескольких месяцев, чтобы компенсировать потерю около 700 тыс. баррелей в сутки, которые США импортировали из России до войны в Украине.

Это позволило бы снизить цены на бензин в Штатах, рост которых является одним из главных поводов для администрации Байдена.

В то же время некоторые аналитики полагают, что прогнозы Chevron в отношении увеличения объема нефтедобычи являются чрезмерно оптимистичными.

"Венесуэла сможет увеличить добычу лишь на 150-200 тыс. баррелей в сутки в следующие шесть месяцев", - отмечает эксперт Baker Institute for Public Policy Франсиско Моналди.

Chevron, которая работает в Венесуэле на протяжении почти столетия, является единственной крупной американской нефтекомпанией, оставшейся в стране.

Акции Chevron в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 0,05%.