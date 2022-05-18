Выбросы углерода в металлургии к 2050 году сократятся на 30% - Woodmac

Консалтинговая компания Wood Mackenzie прогнозирует, что выбросы углекислого газа в сталелитейной промышленности к 2050 году сократятся на 30% по сравнению с 2021 годом. Об этом идет речь в исследовании компании.

Таких результатов удастся достичь за счет того, что все большее количество заводов переходят на электродуговые печи (ЭДП), которые меньше загрязняют окружающую среду.

Wood Mackenzie ожидает, что через 30 лет около 48% мировой стали будут выпускаться в ЭДП по сравнению с 30% в 2021 году. Таким образом, частицы ЭДП и традиционного производства стали в доменных печах почти сравняются.

«За счет использования железа прямого восстановления на основе «зеленого» водорода, металлолома, а также внедрения улавливания, утилизации и хранения углерода его выбросы в сталелитейной промышленности могут снизиться на 30% по сравнению с текущим уровнем», - отметил Малан Ву, директор по исследованиям Woodmac.

Отмечается, что в 2021 году стальная промышленность мира выбросила более 3,3 млрд т парниковых газов, из которых более 2 млрд т приходится на Китай.

Китай к 2050 году должен сократить выбросы вдвое, хотя это сокращение будет в основном связано с падением производства стали. В прошлом году страна снизила выплавку стали на 30 млн. т и обязуется уменьшить ее в этом году.

При этом нехватка металлолома может поставить под угрозу декарбонизацию Китая, поскольку рост цен на вторичное сырье будет оказывать давление на стоимость стали в ближайшие годы.

Заводы в Японии, Южной Корее, Евросоюзе и США столкнутся с большей нагрузкой, поскольку им необходимо сократить выбросы почти на 50%, сохранив свою производительность на уровне не ниже текущего.

Однако ожидается, что выбросы в Индии и странах Юго-Восточной Азии удвоятся, поскольку их производительность должна утроиться, но преимущественно за счет традиционных доменных печей.

Как отмечает Woodmac, мировая металлургия, прежде всего, в ЕС, начнет использовать водород уже в 2027 году. Уже к 2050 году 10% от общего объема стали будут производить с использованием водорода.

ЕС намерен сократить выбросы СО2 на 55% к 2030 году для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Для этого Еврокомиссия представила масштабную программу борьбы с изменением климата Fit for 55, которая предусматривает внедрение механизма Carbon Border Adjustment с 2023 года.