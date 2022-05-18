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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
09:54 18.05.2022 |
Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, официально запуская процедуру, которая завершит десятилетие нейтралитета Финляндии и около 200 лет нейтралитета Швеции.
"Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности... Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после тщательно демократического процесса, и я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО. Вы - наши ближайшие партеры, и ваше членство увеличит нашу общую безопасность. Это исторический момент", - заявил Йенс Столтенберг.
Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.
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