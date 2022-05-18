Испания первой в Европе планирует разрешить женщинам оплачиваемые выходные в дни менструации

Левое коалиционное правительство Испании во вторник одобрило законопроект, который усиливает права на аборт и делает Испанию первой страной в Европе, предлагающей предоставлять оплачиваемые государством выходные для женщин, страдающих болезненной менструацией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство Reuters.

Правительство меньшинства, возглавляемое социалистами, надеется с помощью нового законопроекта гарантировать доступ к абортам по всей Испании и дестигматизировать менструальное здоровье.

В случае принятия новый закон отменит родительское согласие для женщин в возрасте 16-17 лет, желающих прервать беременность, а также отменит обязательный трехдневный период для размышлений перед абортом.

Законопроект также включает оплачиваемый отпуск для беременных женщин с 39-й недели и гарантирует бесплатное распространение продуктов для менструального цикла в государственных учреждениях, таких как школы и медицинские центры.

В законопроекте также говорится, что суррогатная беременность, запрещенная в Испании, является формой насилия в отношении женщин.

Законопроект вызвал дебаты в Испании о том, поможет ли правило оплачиваемых менструальных выходных - или наоборот, помешает женщинам на рабочем месте.

Есть мнение, что оно только создаст больше конфликтов при принятии решения о том, нанимать женщину или нет.

В то же время раздаются голоса, что если у женщины критические дни, мешающие ей работать, то это здорово, что она может попросить несколько выходных, как любой человек, имеющий проблемы со здоровьем.